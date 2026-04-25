«Моё присутствие — ключевое». 41-летний Леброн — о 45 минутах в матче с «Рокетс»

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о третьем матче первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (112:108 ОТ), где он провёл на паркете 45 минут.

«Игра никогда не заканчивается, пока на табло не истечёт время. 45 минут на паркете? Слушайте, мы так далеко прошли, так что я пытался выжать из себя всё и сделать результативные действия. Очевидно, моё присутствие на площадке является ключевым для нашей команды», — приводит слова Леброна издание ESPN.

На счету Джеймса дабл-дабл из 29 очков, 13 подборов и шести передач.