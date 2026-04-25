Сергей Кущенко отреагировал на новость, что Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на информацию, что 21-летний российский защитник команды «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко станет участником драфта-2026 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Всеволод — воспитанник прекрасной академии и клуба «Локомотив-Кубань»!

Не удивлён, если это произойдёт. Это смелый и решительный шаг. Но я считаю, что это точно пойдёт на пользу в развитии несомненного таланта игрока. Как будет развиваться ситуация, сейчас сложно представить, но сценарии возможны самые неожиданные!» — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.