Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сергей Кущенко отреагировал на новость, что Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА

Сергей Кущенко отреагировал на новость, что Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на информацию, что 21-летний российский защитник команды «Локомотив-Кубань» Всеволод Ищенко станет участником драфта-2026 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Всеволод — воспитанник прекрасной академии и клуба «Локомотив-Кубань»!

Не удивлён, если это произойдёт. Это смелый и решительный шаг. Но я считаю, что это точно пойдёт на пользу в развитии несомненного таланта игрока. Как будет развиваться ситуация, сейчас сложно представить, но сценарии возможны самые неожиданные!» — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

