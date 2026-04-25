Леброн Джеймс отреагировал на 5 очков сына Бронни в третьем матче плей-офф с «Хьюстоном»

41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») отреагировал на выступление своего сына Бронни Джеймса в матче с «Хьюстон Рокетс» (112:108 ОТ).

— Ты говорил, насколько сюрреалистично и безумно было просто находиться в матче плей-офф с Бронни, и перед твоей мамой, и твоей женой — сделать аллей-уп на него, увидеть, как он завершает передачу и набирает пять очков за пять минут сегодня. Каково это — быть вместе на площадке и отдать первую в истории передачу отца сыну в плей-офф?

— В течение матча произошло много моментов. В постсезонных матчах я всегда максимально сконцентрирован. И за последние три игры было много моментов, когда ты просто отключаешься от всех посторонних факторов. И все эти моменты были с Бронни. И это становится всё лучше и лучше — просто вау.

Когда он выходит, ты видишь не просто его пять очков, а главное здесь — его внимание к деталям, защитный менталитет, мастерство работы с мячом, опека, защита. А потом, когда они [соперники] решают уйти далеко под него на пик-н-ролле, который я ставил для него… Моя цель сделать так, чтобы он был уверен в своей работе, которую он проделал. Чтобы он вышел вперёд и забил этот бросок, а затем пробежал площадку и смог поймать этот аллей-уп — каждый такой момент важен не только для него, но и для молодых игроков.

Уровень уверенности, который молодой парень в нашей лиге может получить от игры в постсезоне — это как… Игра регулярного сезона никогда бы… Ты никогда больше не будешь нервничать в регулярном сезоне, так ты играл в значимых матчах плей-офф, в значимых минутах постсезона. И он сделал это, и я думаю, это просто круто — для его карьеры, для его уверенности. Да и, чёрт возьми, я уже наигрался достаточно здесь, — приводит слова Леброна аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.