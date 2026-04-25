Дуэйн Уэйд похвалил молодых звёзд НБА за то, что анализируют игру легенд

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд высоко оценил молодых звёзд лиги.

«Такой парень, как Энтони Эдвардс, у которого, как я говорил ранее, есть всё. У меня не было всего. У него есть всё. И, знаете, я верю, что этот парень, если я задал определённую планку в лиге, то он уйдёт далеко за пределы этой планки, это точно. Так, постучим по дереву, чтобы не сглазить. И очень приятно видеть таких парней, которые могут быть в следующей сотне величайших игроков.

Когда вы говорите о Доноване [Митчелле], когда вы говорите об Энте, то, когда они видят что-то в тебе, и они идут и изучают это, а затем они привносят это в свою игру, в свои действия на паркете и в свой стиль. И это любовь к игре. И затем ты видишь молодого Ви Джея [Эджкомба]. И даже несмотря на то что мы не одинаковы, есть некоторое сходство в том, как мы атакуем кольцо.

Но он тоже изучил меня. И мы похожего роста. Все эти парни находятся в этом диапазоне, знаете, от 6'3" до 6'5" (191-196 см). Поэтому, придя сюда, вы ищете кого-то, кто выглядит как вы, или кто, как вы чувствуете, играет в стиле, который вы, возможно, хотите играть, или можете играть, или который вас вдохновляет. И так, круто, что в лиге сейчас есть такие парни, и все они хороши. Все они действительно, действительно хороши», — сказал Уэйд на своём YouTube-канале.