Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Этот ****** здесь 23 года». Смарт — о трёхочковом Леброна на овертайм в матче с «Рокетс»

Комментарии

32-летний американский баскетболист Маркус Смарт, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал ключевое трёхочковое попадание 41-летнего Леброна Джеймса за 13 секунд до конца четвёртой четверти в матче с «Хьюстон Рокетс» (112:108 ОТ), которое перевело игру в овертайм.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 112
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Томпсон - 26, Смит II - 24, Шеппард - 17, Исон - 5, Капела - 2, Тэйт - 1, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Окоги, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 22, Смарт - 21, Кеннард - 14, Хэйс - 12, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Эйтон - 2, Ларэвиа - 2, Тьеро, Кнехт, Клебер, Ривз, Смит

«Этот ******* здесь уже 23 года, верно? Мы все знаем, что он справится с этим мячом, верно? Так что для нас это не сюрприз, хотя вы знаете, что ему 41 год. Он занимается этим уже очень давно. Он один из величайших игроков, если не самый великий в том, как выигрывать концовки», — сказал Смарт на пресс-конференции после матча.

Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android