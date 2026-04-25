«Этот ****** здесь 23 года». Смарт — о трёхочковом Леброна на овертайм в матче с «Рокетс»

32-летний американский баскетболист Маркус Смарт, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», прокомментировал ключевое трёхочковое попадание 41-летнего Леброна Джеймса за 13 секунд до конца четвёртой четверти в матче с «Хьюстон Рокетс» (112:108 ОТ), которое перевело игру в овертайм.

«Этот ******* здесь уже 23 года, верно? Мы все знаем, что он справится с этим мячом, верно? Так что для нас это не сюрприз, хотя вы знаете, что ему 41 год. Он занимается этим уже очень давно. Он один из величайших игроков, если не самый великий в том, как выигрывать концовки», — сказал Смарт на пресс-конференции после матча.