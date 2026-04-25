Тренер «Хьюстона» Удока ответил, вернётся ли Кевин Дюрант на четвёртый матч с «Лейкерс»

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» Име Удока после поражения в третьем матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:112 ОТ) ответил на вопрос о возвращении 37-летнего форварда и двукратного чемпиона лиги Кевина Дюранта.

«Вернётся ли Дюрант в воскресенье? Вопрос открытый. Я думаю, мы добились некоторого прогресса за последние несколько дней, но посмотрим, как это получится с учётом того, что между играми всего один день отдыха.

Теперь нам нужно выиграть в воскресенье и не позволить этому поражению победить нас дважды, сломав ещё и ментально», — приводит слова Удоки издание ESPN.