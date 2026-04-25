Тейтум — о 2-й победе над «Филадельфией»: последнее, о чём думаю — что ждут от меня другие

Чемпион НБА Джейсон Тейтум, выступающий за «Бостон Селтикс», прокомментировал победу в третьем матче первого раунда плей-офф над «Филадельфией Сиксерс» (108:100, счёт в серии 2-1).

«Я просто скучал по участию в таких моментах — в играх, где идёт постоянная борьба. Иногда у нас были моменты, когда всё шло не в нашу пользу и нам приходилось отыгрываться и возвращать лидерство. И это была игра по принципу «разберись сам». И тогда нам необходимо делать каждое действие победным. Подбор, который сделал [Деррик Уайт]. Перехват, который сделал [Джейлен Браун]. [Пэйтон Притчард], забивший важный бросок. Быть в команде, где каждый вносит вклад и делает результативные действия, — я просто скучал по участию в таких моментах. И это было просто весело.

Последнее, о чём я думаю — это о том, чего от меня ждут другие. Всё, что занимает мои мысли сейчас — это невероятное чувство радости от того, что я снова на площадке, что я снова могу быть здесь вместе со своими одноклубниками. Только это для меня по-настоящему важно», — приводит слова Тейтума ESPN.