Тейтум — о 2-й победе над «Филадельфией»: последнее, о чём думаю — что ждут от меня другие

Чемпион НБА Джейсон Тейтум, выступающий за «Бостон Селтикс», прокомментировал победу в третьем матче первого раунда плей-офф над «Филадельфией Сиксерс» (108:100, счёт в серии 2-1).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
100 : 108
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Джордж - 18, Убре - 17, Драммонд - 12, Бона - 10, Эджкомб - 10, Граймс - 2, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Уокер
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Браун - 25, Притчард - 15, Вучевич - 11, Уайт - 11, Хозер - 6, Шейерман - 6, Кета - 6, Гарза - 3, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Уильямс

«Я просто скучал по участию в таких моментах — в играх, где идёт постоянная борьба. Иногда у нас были моменты, когда всё шло не в нашу пользу и нам приходилось отыгрываться и возвращать лидерство. И это была игра по принципу «разберись сам». И тогда нам необходимо делать каждое действие победным. Подбор, который сделал [Деррик Уайт]. Перехват, который сделал [Джейлен Браун]. [Пэйтон Притчард], забивший важный бросок. Быть в команде, где каждый вносит вклад и делает результативные действия, — я просто скучал по участию в таких моментах. И это было просто весело.

Последнее, о чём я думаю — это о том, чего от меня ждут другие. Всё, что занимает мои мысли сейчас — это невероятное чувство радости от того, что я снова на площадке, что я снова могу быть здесь вместе со своими одноклубниками. Только это для меня по-настоящему важно», — приводит слова Тейтума ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
