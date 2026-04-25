«Нет права на ошибку». Леброн — о настрое «Лейкерс» на игру в плей-офф без Ривза и Дончича

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс после победы в третьем матче первого раунда плей-офф над «Хьюстон Рокетс» (112:108 ОТ) рассказал, как «озёрники» настраиваются на игры в отсутствие травмированных Остина Ривза и Луки Дончича.

«Отсутствие Остина и Луки? У нас нет роскоши быть пассивными или самодовольными.

У нас нет такой роскоши. Вся наша ментальная установка заключается в том, что мы должны сделать всё возможное в одной конкретной игре, в один конкретный момент, в одном конкретном владении, чтобы выиграть баскетбольные матчи, потому что у нас нет большого права на ошибку», — приводит слова Леброна издание ESPN.