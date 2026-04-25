«Все мысли о Питере». Игрок «Уралмаша» Карданахишвили — о получении награды MVP апреля

24-летний разыгрывающий команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Карданахишвили отреагировал на получение награды самого ценного игрока (MVP) апреля регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

«Для меня большая честь и в то же время большой сюрприз — получить эту награду. Хочу искренне поблагодарить Лигу за признание. Также выражаю благодарность своей команде и тренерскому штабу — я всё равно считаю, что это в большей степени командная награда. Спасибо им за этот месяц: мы действительно показали хороший баскетбол. Надеюсь, что это станет для нас дополнительной мотивацией в преддверии плей-офф и поможет двигаться дальше.

Хочется поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживают наш клуб. Эта награда посвящается вам. Хочу сказать спасибо Ивану Пынько за то, что в последнюю игру он выдал и стал MVP встречи. Это тоже внесло вклад в эту мою награду…

Сейчас все мысли о Питере, о первой игре [плей-офф] 26-го числа. Присоединяйтесь к экранам, приезжайте в Санкт-Петербург, кто там, будем ждать вас на трибунах и у экранов — нам нужна ваша поддержка. Мы, в свою очередь, постараемся сделать всё для победы», — приводит слова Карданахишвили пресс-служба команды.