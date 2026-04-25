«Осталось только прикончить их». Смарт — о настрое «Лейкерс» на 4-ю игру с «Хьюстоном»

«Осталось только прикончить их». Смарт — о настрое «Лейкерс» на 4-ю игру с «Хьюстоном»
32-летний американский баскетболист Маркус Смарт, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о настрое калифорнийского клуба на четвёртый матч первого раунда с «Хьюстон Рокетс».

«Мы должны быть как львы. У нас должен быть инстинкт убийцы. Мы уложили их на землю. Нам осталось только прикончить их и наступить им на шею», — приводит слова Смарта издание ESPN.

В ночь на 25 апреля «Лос-Анджелес» одержал третью победу над «Хьюстоном» (112:108) и повёл в серии со счётом 3-0. Четвёртая игра состоится в ночь на 27 апреля в Хьюстоне и может стать финальной в их противостоянии, если «озёрники» одержат победу.

