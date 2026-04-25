Разыгрывающий «Хьюстона» прокомментировал свою ключевую потерю в матче с «Лейкерс»

21-летний американский разыгрывающий защитник Рид Шеппард, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс», прокомментировал ключевую потерю в концовке четвёртой четверти третьего матча плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:112 ОТ), после которой 41-летний Леброн Джеймс сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

«Это была тупейшая потеря. Его [Алперена Шенгюна] игрок поднялся выше. Я должен был отдать пас Альпи прямо с середины площадки и просто сыграть лёгкую комбинацию. Я попытался пройти между двумя защитниками и потерял мяч», — приводит слова Шеппарда издание ESPN.