Показать ещё Все новости
Форвард УНИКСа Беленицкий назвал главную силу МБА-МАИ перед стартом плей-офф

Лёгкий форвард команды Единой лиги ВТБ УНИКС Михаил Беленицкий высказался в преддверии первого матча четвертьфинальной серии плей-офф с МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«У нас отличное настроение перед стартом четвертьфинальной серии. Мы нацелены только на победу. Травмированные возвращаются в строй, так что тренируемся почти в полном составе. Все в хорошей форме, отдохнувшие. Начинается самая интересная часть сезона — плей-офф. У каждого из нас исключительный настрой на предстоящие матчи.

Главная сила МБА-МАИ, на мой взгляд, в их подвижности. У соперников хорошие российские игроки, которые знают, чего хотят, а также опытный тренер. Москвичи играют в быстрый баскетбол, совершают много бросков, а лидеры с высоким процентом забивают трёхочковые. Думаю, именно в данных компонентах гости наиболее опасны. Стараемся делать акцент на этом на последних тренировках.

Важно не дать МБА-МАИ возможностей разбежаться, потому что они играют очень подвижно, а комбинациями и хорошим движением мяча создают своим снайперам ситуации для открытых бросков. Постараемся упростить себе задачу в защите и находиться ближе к соперникам, чтобы не оставлять оппонентам пространства», — приводит слова Беленицкого пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Далёк от прайма — ещё его не показывал». Искренняя беседа с Андреем Мартюком
Эксклюзив
«Далёк от прайма — ещё его не показывал». Искренняя беседа с Андреем Мартюком
