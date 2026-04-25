Джейлен Браун оценил прогресс Джейсона Тейтума, восстановившегося после порванного ахилла

Джейлен Браун оценил прогресс Джейсона Тейтума, восстановившегося после порванного ахилла
29-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, высказался о наборе формы со стороны своего товарища по клубу Джейсона Тейтума, восстановившегося после разрыва ахиллова сухожилия.

«Он постепенно становился лучше, сильнее и выносливее. Когда он устаёт, то устает сильнее, чем в начале карьеры. Но мы выступаем как единое целое. Мы побеждаем как команда и проигрываем как команда. Так что в такие моменты я полностью доверяю Джейсону Тейтуму. Поэтому, когда доходит до плей-офф, а мы уже здесь не в первый раз, мы все понимаем, что нам просто нужно делать всё по-крупному», — приводит слова Брауна ESPN.

В ночь на 25 апреля «Бостон» обыграл «Филадельфию Сиксерс» (108:100) и повёл в серии 2-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
100 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Джордж - 18, Убре - 17, Драммонд - 12, Бона - 10, Эджкомб - 10, Граймс - 2, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Уокер
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Браун - 25, Притчард - 15, Вучевич - 11, Уайт - 11, Хозер - 6, Шейерман - 6, Кета - 6, Гарза - 3, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Уильямс
