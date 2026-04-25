Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Василий Карасёв обозначил проблемы МБА-МАИ перед стартом 1/4 финала Единой лиги с УНИКСом

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался в преддверии первого матча четвертьфинальной серии плей-офф с казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«К сожалению, у нас никуда не пропали проблемы с составом, последние дни мы работали в 9-10 человек, кто-то играет на уколах, поэтому будет очень непросто. Я уже много раз говорил — такие матчи, как с УНИКСом, очень полезны для нас. В то же время, чтобы иметь шансы на победу, к встречам с топ-командами нужно подходить в идеальном состоянии — как физически, так и морально.

Со вторым компонентом, наверное, проблем не будет, осталось разобраться с физикой. Были в этом сезоне игры, где мы цеплялись и имели шансы на победу даже с фаворитами — недавний матч с ЦСКА тому лучшее доказательство. Надеюсь, что за этот чемпионат парни набрались нужного опыта. Мы должны отталкиваться не от серии, а от каждой конкретной игры», — приводит слова Карасёва пресс-служба турнира.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android