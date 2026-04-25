Василий Карасёв обозначил проблемы МБА-МАИ перед стартом 1/4 финала Единой лиги с УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался в преддверии первого матча четвертьфинальной серии плей-офф с казанским УНИКСом.

«К сожалению, у нас никуда не пропали проблемы с составом, последние дни мы работали в 9-10 человек, кто-то играет на уколах, поэтому будет очень непросто. Я уже много раз говорил — такие матчи, как с УНИКСом, очень полезны для нас. В то же время, чтобы иметь шансы на победу, к встречам с топ-командами нужно подходить в идеальном состоянии — как физически, так и морально.

Со вторым компонентом, наверное, проблем не будет, осталось разобраться с физикой. Были в этом сезоне игры, где мы цеплялись и имели шансы на победу даже с фаворитами — недавний матч с ЦСКА тому лучшее доказательство. Надеюсь, что за этот чемпионат парни набрались нужного опыта. Мы должны отталкиваться не от серии, а от каждой конкретной игры», — приводит слова Карасёва пресс-служба турнира.