Агент Рыжов сравнил ситуацию Ищенко с выбором Карасёва на драфте НБА

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов прокомментировал информацию о решении защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко выставить свою кандидатуру на драфт НБА — 2026.

— Как думаете, есть ли у Всеволода реальные шансы попасть в НБА?

— Невозможно односложно ответить на ваш вопрос с профессиональной точки зрения. Для этого необходимо глубоко анализировать всех кандидатов на драфт на позиции Всеволода, смотреть, какие команды, скорее всего, будут нуждаться в игроках его стиля, дождаться лотереи драфта, когда будет понятно, кто под каким номером будет делать выбор.

Сразу вспомнил, когда с нашим участием был выбран Сергей Карасёв в 2013-м. Ситуация тогда была такая: относительно неглубокий пул игроков драфта того года, выдающийся сезон Серёги, он был лучшим снайпером ПБЛ в составе «Триумфа» из Московской области — в 2014-м «Триумф» переедет в Санкт-Петербург и станет «Зенитом», и сам факт, что он играл на топ-уровне в свои 19 лет, хотя на драфт можно выходить до 22, а команды НБА очень любят брать «на вырост» игроков, рассчитывая, что они прибавят и скоро обгонят более старших игроков.

Мы решили идти на драфт и дали примерный прогноз выбора между 15-м и 22-м пиком, и в итоге Сергей ушёл 19-м. Уверен, представители Ищенко выберут опытных и, главное, порядочных, что, поверьте, большая редкость, партнёров в качестве агентов НБА, которые разложат чёткую картину по долгосрочным карьерным перспективам Севы! — сказал Рыжов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.