Агент Рыжов: Ищенко нельзя ставить в один ряд с Кириленко, Шведом и Дёминым

Агент Рыжов: Ищенко нельзя ставить в один ряд с Кириленко, Шведом и Дёминым
Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов оценил уровень игры защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко. Сегодня, 25 апреля, появилась информация о решении Ищенко выставить свою кандидатуру на драфт НБА — 2026.

— Насколько Ищенко близок к уровню НБА?
— Вы практически сами ответили на вопрос — Всеволод именно близок к уровню НБА. То есть ему предстоит много работы, чтобы попасть и закрепиться в сильнейшей лиге мира. Его нельзя ставить в один ряд с Кириленко, Шведом, Дёминым, по которым с юных лет всё было понятно, что это игроки, одарённые природой более чем достаточно для НБА.

Это скорее, надеюсь, история Мозгова, когда путь будет сложен и тернист, тем не менее вводные у Ищенко очень неплохие! — сказал Рыжов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Эксклюзив
Агент Рыжов сравнил ситуацию Ищенко с выбором Карасёва на драфте НБА
