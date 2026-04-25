Агент Рыжов — об Ищенко на драфте НБА: у него отличные отношения с «Локомотивом»

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов рассказал об отношениях защитника Всеволода Ищенко с «Локомотивом-Кубаньф». Сегодня, 25 апреля, появилась информация о решении Ищенко выставить свою кандидатуру на драфт НБА — 2026.

— Контракт Ищенко действует до 2029 года. Стоит ли «Локомотиву» волноваться, учитывая недавний случай с Елатонцевым?

— После кейса Елатонцева волноваться нужно всем и всегда. Если серьёзно, то, насколько я слышал, отношения Ищенко с «Локомотивом» — отличные. Условия выходов согласованы, это необязательно по регламентам, но обязательный из опыта пункт, как говорится, договаривайтесь на берегу.

На данный момент поводов для волнений нет, очень надеюсь, что информация эта правдивая и так будет и дальше,— сказал Рыжов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.