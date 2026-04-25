Тренер «Лейкерс» Редик — о серии с «Хьюстоном»: нам нужно заканчивать это в воскресенье
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после победы над «Хьюстон Рокетс» в овертайме третьего матча (112:108) призвал команду сохранять концентрацию и завершить серию в воскресенье.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 112
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Томпсон - 26, Смит II - 24, Шеппард - 17, Исон - 5, Капела - 2, Тэйт - 1, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Окоги, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 22, Смарт - 21, Кеннард - 14, Хэйс - 12, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Эйтон - 2, Ларэвиа - 2, Тьеро, Кнехт, Клебер, Ривз, Смит

«Это было величайшее испытание нашей выдержки и хладнокровия, и мы просто продолжали играть. Мы перешли в овертайм, и это было некрасиво. Я допустил ошибки в овертайме; мы допустили пару ошибок в игровом плане, пару ошибок в построениях, но мы просто продолжали играть.

Каждый был нужен в этом матче и в этой серии. Нам нужно заканчивать это в воскресенье, это наш настрой. Ускорьте восстановление, делайте всё необходимое. Сегодняшний вечер отнял у всех нас много сил. Будьте готовы выйти на площадку в воскресенье», — цитирует Редика Basket News.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
