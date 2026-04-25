Тренер «Лейкерс» Редик — о серии с «Хьюстоном»: нам нужно заканчивать это в воскресенье

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после победы над «Хьюстон Рокетс» в овертайме третьего матча (112:108) призвал команду сохранять концентрацию и завершить серию в воскресенье.

«Это было величайшее испытание нашей выдержки и хладнокровия, и мы просто продолжали играть. Мы перешли в овертайм, и это было некрасиво. Я допустил ошибки в овертайме; мы допустили пару ошибок в игровом плане, пару ошибок в построениях, но мы просто продолжали играть.

Каждый был нужен в этом матче и в этой серии. Нам нужно заканчивать это в воскресенье, это наш настрой. Ускорьте восстановление, делайте всё необходимое. Сегодняшний вечер отнял у всех нас много сил. Будьте готовы выйти на площадку в воскресенье», — цитирует Редика Basket News.