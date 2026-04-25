Тренер УНИКСа Перасович: рассчитываем, что сумеем хорошо выступить в плей-офф

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о первом матче четвертьфинальной серии против МБА-МАИ, который состоится в воскресенье, 26 апреля, на паркете казанского «Баскет-холла».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«Впереди старт серии плей-офф – кульминация сезона, где все хотят выступить хорошо. В регулярном чемпионате МБА-МАИ демонстрировала качественный баскетбол. Мы прекрасно понимаем, что если не подготовимся к четвертьфиналу как следует, тогда у нас возникнут проблемы.

На мой взгляд, наша команда подходит к решающей части сезона во всеоружии. Мы продолжаем усердно работать, ряд игроков вернулись после травм. Рассчитываем, что сумеем хорошо выступить в плей-офф», —приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Материалы по теме
Единая лига объявила символическую пятёрку последней игровой недели регулярки
