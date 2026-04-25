Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс установил новый рекорд плей-офф НБА

Леброн Джеймс установил новый рекорд плей-офф НБА
Комментарии

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в третьем матче первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (112:108 ОТ) записал на свой счёт 29 очков, 13 подборов и 6 передач.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 112
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Томпсон - 26, Смит II - 24, Шеппард - 17, Исон - 5, Капела - 2, Тэйт - 1, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Окоги, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 22, Смарт - 21, Кеннард - 14, Хэйс - 12, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Эйтон - 2, Ларэвиа - 2, Тьеро, Кнехт, Клебер, Ривз, Смит

Таким образом, 41-летний баскетболист оформил четвёртую игру в плей-офф как минимум с 20 очками и 10 подборами с тех пор, как ему исполнилось 40 лет, что является новым рекордом плей-офф НБА. По этому показателю он превзошёл легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (3), сообщает Basket News.

«Лейкерс» ведут в серии 3-0. Четвёртый матч состоится в ночь на понедельник.

После матча главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик заявил о том, что команда должна завершить серию в следующей игре.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Лейкерс» Редик — о серии с «Хьюстоном»: нам нужно заканчивать это в воскресенье
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android