Экс-менеджер «Уралмаша» подозревается в попытке подкупа судей в плей-офф Единой лиги

Бывший менеджер баскетбольного клуба «Уралмаш» Алексей Гагарин подозревается в попытке подкупа судей во время четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 с «Зенитом».

Функционер предлагал деньги арбитрам за матчи 1/4 финала. Гагарин был дисквалифицирован до 2029 года во всех соревнованиях под эгидой РФБ, однако пошёл на сотрудничество с федерацией, прошёл полиграф и рассказал о попытке подкупа. Он также назвал конкретных судей — Антона Круглова и Ярослава Орешина. Арбитры подтвердили факт разговора, но заявили, что денег не брали. Их отстранили от работы с 21 апреля по 1 мая за то, что не сообщили о случившемся сразу, сообщает Mash.

«Уралмаш» от комментариев отказался. Лига начала расследование.

Напомним, что уже завтра «Зенит» и «Уралмаш» встретятся в четвертьфинале розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026.