Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Хьюстона» Шенгюн: серия с «Лейкерс» не закончена, никто не сдаётся

Комментарии

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн уверен, что его команда способна отыграться в серии первого раунда плей-офф c «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на счёт 0-3.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 112
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Томпсон - 26, Смит II - 24, Шеппард - 17, Исон - 5, Капела - 2, Тэйт - 1, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Окоги, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 22, Смарт - 21, Кеннард - 14, Хэйс - 12, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Эйтон - 2, Ларэвиа - 2, Тьеро, Кнехт, Клебер, Ривз, Смит

«У нас есть ещё одна игра в воскресенье. Серия не закончена. Мы всё ещё верим, что можем вернуться. Победить в воскресенье в Лос-Анджелесе в пятом матче, а потом вернуться сюда. Никто не сдаётся. Мы так и сделаем», — цитирует Шенгюна Basket News.

Шенгюн является самым результативным игроком «Хьюстона» в серии, набирая в среднем 24 очка, делая 11,7 подбора и 5,7 передачи. В случае раннего вылета «Рокетс» могут рассмотреть вопрос об обмене турецкого центрового летом.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Источник: «Хьюстон» может обменять Шенгюна ради недовольной суперзвезды
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android