Центровой «Хьюстона» Шенгюн: серия с «Лейкерс» не закончена, никто не сдаётся

Центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн уверен, что его команда способна отыграться в серии первого раунда плей-офф c «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на счёт 0-3.

«У нас есть ещё одна игра в воскресенье. Серия не закончена. Мы всё ещё верим, что можем вернуться. Победить в воскресенье в Лос-Анджелесе в пятом матче, а потом вернуться сюда. Никто не сдаётся. Мы так и сделаем», — цитирует Шенгюна Basket News.

Шенгюн является самым результативным игроком «Хьюстона» в серии, набирая в среднем 24 очка, делая 11,7 подбора и 5,7 передачи. В случае раннего вылета «Рокетс» могут рассмотреть вопрос об обмене турецкого центрового летом.