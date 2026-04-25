ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Ти Джей Шортс второй год подряд признан MVP плей-ин Евролиги

Американский разыгрывающий «Панатинаикоса» Ти Джей Шортс получил награду самому ценному игроку стадии плей-ин Евролиги второй сезон подряд. Американский защитник привёл греческий клуб к победе над «Монако» (87:79) и выходу в плей-офф турнира, сообщает Sportando.

Евролига . Плей-ин
21 апреля 2026, вторник. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 79
Монако
Монако, Монако
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Фарид, Эрнангомес, Митоглу
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Бегарен, Стразель, Джеймс

Шортс завершил решающий матч с 21 очком, тремя подборами, двумя передачами и одним перехватом.

В прошлом сезоне Шортс выступал за «Париж» и также был признан MVP плей-ин. В текущем регулярном чемпионате Евролиги его средние показатели составили 8,1 очка и 2,9 передачи при 47,0% с игры.

В плей-офф «Панатинаикос» встретится с испанской «Валенсией».

