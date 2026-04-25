Ти Джей Шортс второй год подряд признан MVP плей-ин Евролиги
Поделиться
Американский разыгрывающий «Панатинаикоса» Ти Джей Шортс получил награду самому ценному игроку стадии плей-ин Евролиги второй сезон подряд. Американский защитник привёл греческий клуб к победе над «Монако» (87:79) и выходу в плей-офф турнира, сообщает Sportando.
Евролига . Плей-ин
21 апреля 2026, вторник. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 79
Монако
Монако, Монако
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Слукас, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Лессор, Фарид, Эрнангомес, Митоглу
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Бегарен, Стразель, Джеймс
Шортс завершил решающий матч с 21 очком, тремя подборами, двумя передачами и одним перехватом.
В прошлом сезоне Шортс выступал за «Париж» и также был признан MVP плей-ин. В текущем регулярном чемпионате Евролиги его средние показатели составили 8,1 очка и 2,9 передачи при 47,0% с игры.
В плей-офф «Панатинаикос» встретится с испанской «Валенсией».
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
03:56
-
01:07
-
00:48
-
00:28
-
00:00
- 25 апреля 2026
-
23:14
-
22:53
-
22:36
-
21:50
-
21:29
-
20:49
-
20:26
-
20:06
-
19:49
-
19:26
-
18:46
-
18:27
-
18:21
-
17:59
-
17:33
-
17:32
-
17:13
-
16:55
-
16:50
-
16:26
-
15:52
-
15:36
-
15:00
-
14:56
-
14:40
-
14:27
-
14:10
-
13:51
-
13:40
-
13:32