Ти Джей Шортс второй год подряд признан MVP плей-ин Евролиги

Американский разыгрывающий «Панатинаикоса» Ти Джей Шортс получил награду самому ценному игроку стадии плей-ин Евролиги второй сезон подряд. Американский защитник привёл греческий клуб к победе над «Монако» (87:79) и выходу в плей-офф турнира, сообщает Sportando.

Шортс завершил решающий матч с 21 очком, тремя подборами, двумя передачами и одним перехватом.

В прошлом сезоне Шортс выступал за «Париж» и также был признан MVP плей-ин. В текущем регулярном чемпионате Евролиги его средние показатели составили 8,1 очка и 2,9 передачи при 47,0% с игры.

В плей-офф «Панатинаикос» встретится с испанской «Валенсией».