Форвард «Портленда» Авдия получил скол зуба после столкновения с ДеАароном Фоксом

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дени Авдия повредил зуб в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс» после жёсткого столкновения с разыгрывающим гостей ДеАароном Фоксом, сообщает News18.

Авдия упал после контакта во время выполнения вращательного движения в «краске», но остался в игре и уверенно реализовал оба штрафных, после чего продолжил матч. Он завершил встречу с 19 очками, 9 передачами и 6 подборами.

Несмотря на его усилия, «Портленд» уступил «Сан-Антонио» со счётом 108:120. «Спёрс» играли без травмированного Виктора Вембаньямы. Четвёртый матч серии состоится 26 апреля в Портленде.