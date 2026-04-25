Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Форвард «Портленда» Авдия получил скол зуба после столкновения с ДеАароном Фоксом

Форвард «Портленда» Авдия получил скол зуба после столкновения с ДеАароном Фоксом
Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дени Авдия повредил зуб в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс» после жёсткого столкновения с разыгрывающим гостей ДеАароном Фоксом, сообщает News18.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
108 : 120
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Холидэй - 29, Хендерсон - 21, Авдия - 19, Грант - 13, Уильямс - 11, Клингэн - 7, Шарп - 4, Тибулл - 2, Камара - 2, Уэсли, Ян, Мюррэй, Крейчи, Сиссоко
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 33, Харпер - 27, Фокс - 18, Корнет - 14, Васселл - 11, Шампани - 9, Джонсон - 5, Брайант - 3, Олиник, Бийомбо, Пламли, Барнс, Уотерс III

Авдия упал после контакта во время выполнения вращательного движения в «краске», но остался в игре и уверенно реализовал оба штрафных, после чего продолжил матч. Он завершил встречу с 19 очками, 9 передачами и 6 подборами.

Фото: Кадр из трансляции

Несмотря на его усилия, «Портленд» уступил «Сан-Антонио» со счётом 108:120. «Спёрс» играли без травмированного Виктора Вембаньямы. Четвёртый матч серии состоится 26 апреля в Портленде.

