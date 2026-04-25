Защитник «Валенсии» Серхио де Ларреа объявил о своём участии в драфте НБА

Защитник «Валенсии» Серхио де Ларреа официально объявил о намерении участвовать в драфте НБА 2026 года.

20-летний испанский разыгрывающий заметно прогрессировал в этом сезоне, демонстрируя универсальную игру как в национальном чемпионате, так и в Евролиге. В чемпионате Испании (ACB) его средние показатели составляют 9,3 очка и 3,6 передачи за 17 минут при 42,9% реализации трёхочковых. В Евролиге де Ларреа проводит на площадке в среднем 10 минут за игру, набирая 3,6 очка и отдавая 2,2 передачи, сообщает DraftExpress.

«Валенсия» завершила регулярный чемпионат Евролиги на втором месте с балансом 25-13 и готовится к четвертьфинальной серии плей-офф с «Панатинаикосом».