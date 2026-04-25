Лука Дончич может вернуться во втором раунде плей-офф — источник

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, восстанавливающийся после растяжения задней поверхности бедра второй степени, может вернуться на площадку уже во втором раунде плей-офф.

«Я думаю, цель должна заключаться в том, чтобы закрыть эту серию без Луки, выиграть ему больше времени, больше отдыха, а затем, возможно, он сможет вернуться в начале или середине второго раунда против «Оклахома-Сити». Если бы мне нужно было угадать, я бы сказал, что это будет первый или второй матч второго раунда», — заявил инсайдер ESPN Йован Буха.

Инсайдер также отметил, что ситуация может измениться в любой момент, как это произошло с Остином Ривзом, восстановление которого прошло быстрее ожидаемого.