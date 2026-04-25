Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Греческие болельщики призвали Адетокунбо покинуть НБА и перейти в «Арис»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо посетил матч греческой лиги между «Арисом» и «Паниониосом» в Салониках, где болельщики хозяев устроили перформанс с призывом к звёздному форварду завершить карьеру в НБА и присоединиться к их клубу.

Фанаты «Ариса» подготовили специальную песню и баннер, в котором обратились к Адетокунбо и его семье: «Эй, Яннис, хватит с тебя НБА, достаточно. Иди сюда, чтобы мы выиграли чемпионство и отвезли его на Марс».

Яннис присутствовал на игре вместе с близким другом и владельцем «Ариса» Ричардом Сяо, братом Таннанисом, другими членами семьи Адетокунбо и легендой греческого баскетбола Никосом Галисом.

«Я не ожидал такого приёма. Это невероятно», — сказал Яннис в интервью ERT перед началом матча.

Сейчас читают:
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

