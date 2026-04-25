Чарльз Баркли рассказал, как Тайгер Вудс отрёкся от него и Майкла Джордана

Член Зала славы НБА Чарльз Баркли в подкасте Chicago’s Waddle and Silvy признался, что так и не понял, почему оборвалась его многолетняя дружба с легендарным гольфистом Тайгером Вудсом. По словам Баркли, Вудс перестал общаться с ним и Майклом Джорданом после одной из своих автомобильных аварий.

«Я никогда не понимал всей этой ситуации с Тайгером. Я позвонил его агенту. У меня даже нет больше номера Тайгера, и я сказал: «Передай парню, что я люблю его, надеюсь, у него всё будет в порядке». Я желаю ему только лучшего. Очевидно, у него проблемы с наркотиками, и я испытываю к нему только любовь. Но он отрёкся от нас после одной из тех аварий. Тайгер оставил нас.

Я не отворачиваюсь от друзей, когда они делают что-то не так или совершают ошибку. Но я желаю ему только лучшего. Он явно подсел на обезболивающие. Но я дам ему снисхождение. Любой, у кого в семье был зависимый, должен понять. Это жестоко», — цитирует Баркли ESPN Chicago.