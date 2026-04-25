Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Монако» Недович впервые за 12 лет карьеры в Евролиге вышел в плей-офф

Ветеран «Монако» Неманья Недович впервые в своей карьере сыграет в плей-офф Евролиги, сообщает Basket News.

34-летний сербский защитник провёл 12 сезонов в Евролиге, выступая за «Ритас», «Валенсию», «Уникаху», «Милан», «Панатинаикос» и «Црвену Звезду», но ни разу не выходил в плей-офф.

Вчера «Монако» завоевал последнюю путёвку в плей-офф, обыграв «Барселону» (79:70) в финальном матче плей-ин. Недович пропустил эту игру из-за травмы, полученной в начале апреля, но был включён в заявку команды.

В текущем сезоне Недович провёл 32 матча за «Монако», набирая в среднем 6,5 очка, делая 1,3 подбора и 1,4 передачи.

