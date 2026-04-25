«Орландо» обыграл «Детройт» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 113:105. Счёт в серии стал 2-1.

Самым результативным в составе победителей стал Десмонд Бейн, который записал в свой актив 25 очков и семь подборов.

Лучшую результативность у «Детройта» показал разыгрывающий Кейд Каннингем, набравший 27 очков. Также в его активе пять подборов.

Следующий матч между командами состоится в ночь на вторник в Орландо.

В регулярном чемпионате «Детройт» занял первое место в Восточной конференции. «Орландо» финишировал на восьмом месте на Востоке.