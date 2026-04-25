Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Орландо Мэджик — Детройт Пистонс, результат матча 25 апреля 2026, счет 113:105, плей-офф НБА — 2025/2026

«Орландо» обыграл «Детройт» и вышел вперёд в серии плей-офф НБА
Комментарии

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Орландо на стадионе «Киа Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 113:105. Счёт в серии стал 2-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 105
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Бейн - 25, Банкеро - 25, Вагнер - 17, Саггс - 15, Картер - 14, Блэк - 8, Кэйн - 7, Битадзе - 2, Картер, Ричардсон, Ховард, Вагнер, Да Силва, Пенда
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Харрис - 23, Томпсон - 17, Робинсон - 10, Дюрен - 8, Грин - 6, Дженкинс - 5, Рид - 4, Стюарт - 3, Леверт - 2, Холланд, Ланир, Сассер, Хаертер, Смит

Самым результативным в составе победителей стал Десмонд Бейн, который записал в свой актив 25 очков и семь подборов.

Лучшую результативность у «Детройта» показал разыгрывающий Кейд Каннингем, набравший 27 очков. Также в его активе пять подборов.

Следующий матч между командами состоится в ночь на вторник в Орландо.

В регулярном чемпионате «Детройт» занял первое место в Восточной конференции. «Орландо» финишировал на восьмом месте на Востоке.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android