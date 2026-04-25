Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Президент «Локомотива-Кубань» Ведищев высказался о решении Ищенко участвовать в драфте НБА

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев прокомментировал решение воспитанника клуба Всеволода Ищенко участвовать в драфте НБА.

«Рад за Всеволода Ищенко! Это его мечта, и он к ней идёт правильным путём! В «Локомотиве-Кубань» он прошёл все ступени системы подготовки резерва — от детско-юношеских и молодёжных команд до основного состава. И готов сделать следующий логичный шаг в своей карьере. Наш воспитанник решил попробовать свои силы на драфте НБА, воплощая в жизнь свою мечту, о которой он не раз говорил. Он знает, чего хочет, и уверен в своих силах!

Нынешний сезон стал для Всеволода периодом роста: он окреп, проявил себя как лидер и готов к новым вызовам. Вообще, я думаю, что если бы он смог полноценно провести прошлый сезон, то его прогресс бы был более впечатляющим. Сейчас Всеволод полностью сосредоточен на подготовке к важнейшей части чемпионата — к плей-офф. Очень хочу, чтобы этот сезон стал для игрока ещё более ярким и запоминающимся», — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

Россиян в НБА в этом году не ждали — зря. Молодой Ищенко заявился на драфт
