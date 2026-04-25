Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын Карлоса Бузера объявил о своём участии в драфте НБА

Комментарии

Форвард университета Дьюка Кэмерон Бузер официально объявил о намерении участвовать в драфте НБА 2026 года, сообщив о решении на своей странице в социальных сетях.

В своём единственном сезоне за Дьюк Бузер набирал в среднем 22,5 очка, делал 10,2 подбора и 4,1 передачи в 38 матчах. Бузер получил приз имени Джона Р. Вудена как лучший игрок студенческого баскетбола и приз имени Карла Мэлоуна как лучший тяжёлый форвард.

Как отмечают эксперты, Кэмерон, сын бывшей звезды НБА Карлоса Бузера, может стать первым номером драфта.

Напомним, из россиян о своём участии в драфте НБА уже объявил защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко.

Сейчас читают:
Россиян в НБА в этом году не ждали — зря. Молодой Ищенко заявился на драфт
Россиян в НБА в этом году не ждали — зря. Молодой Ищенко заявился на драфт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android