Сын Карлоса Бузера объявил о своём участии в драфте НБА

Форвард университета Дьюка Кэмерон Бузер официально объявил о намерении участвовать в драфте НБА 2026 года, сообщив о решении на своей странице в социальных сетях.

В своём единственном сезоне за Дьюк Бузер набирал в среднем 22,5 очка, делал 10,2 подбора и 4,1 передачи в 38 матчах. Бузер получил приз имени Джона Р. Вудена как лучший игрок студенческого баскетбола и приз имени Карла Мэлоуна как лучший тяжёлый форвард.

Как отмечают эксперты, Кэмерон, сын бывшей звезды НБА Карлоса Бузера, может стать первым номером драфта.

Напомним, из россиян о своём участии в драфте НБА уже объявил защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко.