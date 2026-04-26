Меган Ти Сталлион объявила о расставании с защитником «Далласа» Клэем Томпсоном

Известная американская рэп-исполнительница Меган Ти Сталлион публично объявила о разрыве отношений с защитником «Даллас Маверикс» Клэем Томпсоном, обвинив его в неверности. Соответствующее сообщение появилось на её странице в социальных сетях.

«Изменял, заставил меня общаться со всей твоей семьёй, строить из себя семью. Я поддерживала тебя во всех твоих ужасных перепадах настроения и обращении со мной во время твоего баскетбольного сезона, а теперь ты не знаешь, можешь ли быть моногамным? Мне нужен настоящий перерыв после этого. Пока, всё», — написала певица.

Пара начала встречаться летом 2025 года. В июле Томпсон опубликовал фото с совместной поездки на Багамы. К октябрю пара начала жить вместе, а в ноябре баскетболист переименовал свою лодку в «SS Stallion» в честь певицы.