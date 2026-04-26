Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Гилберт Аренас предупредил владельца «Портленда» о риске потерять игроков из-за экономии

Бывший разыгрывающий НБА Гилберт Аренас раскритиковал политику нового владельца «Портленд Трэйл Блэйзерс» Тома Дандона, который, по сообщениям, экономит на мелочах — от проживания массажиста до зарплаты главного тренера. По словам Аренаса, такие действия оттолкнут от клуба будущих звёзд и их агентов.

«Из-за вас следующее поколение талантов будет умолять не отправлять их в Портленд. Агенты будут отказываться, чтобы их игроков выбирали туда на драфте. Если это правда и это становится известно, вы говорите о том, чтобы не дать массажистке номер? Это же улучшает вашу команду!

Вы платите за всё, но не можете заплатить лишние $ 250–500 за её номер за ночь? Я не понимаю, почему компании и бизнесмены находят самые дешёвые вещи, от которых можно избавиться, но которые так важны», — цитирует Аренаса Fadeaway World.

