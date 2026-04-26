Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Джеймс Уорти — о Леброне: он лучший спортсмен, которого я когда-либо видел

Член Зала славы, трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс Уорти после третьего матча первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (112:108 ОТ) назвал 41-летнего форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим спортсменом в своей жизни.

«Он лучший спортсмен, которого я когда-либо видел. Лучший спортсмен в моей жизни. Я думал, что Барри Сандерс был на этом уровне, но, чувак, этот парень — лучший», — цитирует Уорти Fadeaway World.

Уорти сравнил Леброна с легендарным игроком в американский футбол Барри Сандерсом, известным своей взрывной силой и неуловимостью. В третьем матче серии Джеймс набрал 29 очков и сделал 13 подборов.

