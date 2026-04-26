«Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА. Счёт в серии 3-0

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и закончилась победой гостей со счётом 121:109.

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 42 очка.

Лучшую результативность в «Финиксе» показал Диллон Брукс, набрав 33 очка.

Следующий матч между командами состоится в ночь на 28 апреля в Финиксе.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Западной конференции. «Финикс» финишировал на седьмом месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану».