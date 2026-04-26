Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
Финикс Санз — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 25 апреля 2026, счет 109:121, плей-офф НБА 2025-2026

«Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА. Счёт в серии 3-0
Комментарии

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Финикс Санз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и закончилась победой гостей со счётом 121:109.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Брукс - 33, Грин - 26, Букер - 16, Игодаро - 15, Аллен - 7, Гиллеспи - 7, О'Нил - 3, Малуач - 2, Данн, Коффи, Буей, Хайсмит, Флеминг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Митчелл - 15, Карузо - 13, Холмгрен - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 9, Уильямс - 8, Маккейн - 7, Уоллес - 6, Уиггинс - 2, Уильямс, Топич

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 42 очка.

Лучшую результативность в «Финиксе» показал Диллон Брукс, набрав 33 очка.

Следующий матч между командами состоится в ночь на 28 апреля в Финиксе.

В регулярном чемпионате «Оклахома» заняла первое место в Западной конференции. «Финикс» финишировал на седьмом месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
