Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Уралмаш. Прямая трансляция
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Атланта Хоукс — Нью-Йорк Никс, результат матча 26 апреля 2026, счет 98:114, плей-офф НБА — 2025/2026

Трипл-дабл Таунса помог «Нью-Йорку» обыграть «Атланту» и сравнять счёт в серии
Комментарии

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Атланта Хоукс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой гостей 114:98.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
98 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Макколлум - 17, Александер-Уолкер - 15, Джонсон - 14, Оконгву - 12, Куминга - 10, Винсент - 10, Дэниэлс - 6, Брэдли - 4, Рисашер - 3, Кисперт - 3, Уоллес - 2, Ньюэлл - 2, Хилд, Гуйе
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 22, Таунс - 20, Брансон - 19, Макбрайд - 11, Харт - 10, Бриджес - 8, Кларксон - 7, Альварадо - 6, Робинсон - 6, Шамет - 3, Колек - 2, Дадье, Сохан, Диавара, Хукпорти

Самым результативным в составе победителей стал О Джи Ануноби, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. На счету Карла-Энтони Таунса трипл-дабл — 20 очков, 10 подборов и 10 передач.

Таким образом, Нью-Йорк» сравнял счёт в серии — 2-2.

Следующий матч между командами состоится 29 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android