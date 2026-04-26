Трипл-дабл Таунса помог «Нью-Йорку» обыграть «Атланту» и сравнять счёт в серии

Завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Атланта Хоукс» принимала «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой гостей 114:98.

Самым результативным в составе победителей стал О Джи Ануноби, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов. На счету Карла-Энтони Таунса трипл-дабл — 20 очков, 10 подборов и 10 передач.

Таким образом, Нью-Йорк» сравнял счёт в серии — 2-2.

Следующий матч между командами состоится 29 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».