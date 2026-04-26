Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс, результат матча 26 апреля 2026, счет 112:96, плей-офф НБА — 2025/2026

Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» избежать третьего поражения от «Миннесоты» в серии НБА
Комментарии

В ночь с 25 на 26 апреля мск на паркете «Таргет-центра» (Миннеаполис, США) завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 112:96. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Миннесоты».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 43, Рид - 17, Рэндл - 15, Макдэниелс - 12, Хиланд - 8, Эдвардс - 5, Конли - 5, Гобер - 4, Шеннон - 3, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Андерсон, Беранже, Кларк
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 10, Джонсон - 9, Гордон - 9, Браун - 8, Браун - 6, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт

Лучшую результативность в составе «Миннесоты» показал американский разыгрывающий Айо Досунму, набравший 43 очка, также на его счету четыре подбора и один ассист.

Канадский разыгрывающий Джамал Мюррэй набрал больше всего очков в составе гостей (30), добавив пять подборов и пять передач.

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал сербский центровой Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 24 очков, 15 подборов и девяти передач.

Следующий матч между командами состоится 28 апреля в Денвере.

В регулярном чемпионате «Наггетс» заняли третье место в Западной конференции. «Тимбервулвз» финишировали на шестом месте на Западе.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Оклахома» почти прошла дальше, «Миннесота» и «Денвер» удивили. Плей-офф НБА — LIVE!
Live
«Оклахома» почти прошла дальше, «Миннесота» и «Денвер» удивили. Плей-офф НБА — LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android