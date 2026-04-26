Дабл-дабл Йокича не помог «Денверу» избежать третьего поражения от «Миннесоты» в серии НБА

В ночь с 25 на 26 апреля мск на паркете «Таргет-центра» (Миннеаполис, США) завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 112:96. Счёт в серии — 3-1 в пользу «Миннесоты».

Лучшую результативность в составе «Миннесоты» показал американский разыгрывающий Айо Досунму, набравший 43 очка, также на его счету четыре подбора и один ассист.

Канадский разыгрывающий Джамал Мюррэй набрал больше всего очков в составе гостей (30), добавив пять подборов и пять передач.

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал сербский центровой Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 24 очков, 15 подборов и девяти передач.

Следующий матч между командами состоится 28 апреля в Денвере.

В регулярном чемпионате «Наггетс» заняли третье место в Западной конференции. «Тимбервулвз» финишировали на шестом месте на Западе.