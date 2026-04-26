НБА: результаты игр плей-офф на 26 апреля

В ночь на 26 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день первого раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 26 апреля:

«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 113:105 — счёт в серии 2-1;

«Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:121 — счёт в серии 0-3;

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:114 — счёт в серии 2-2;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 112:96 — счёт в серии 3-1.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».