УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

НБА: результаты игр плей-офф на 26 апреля

НБА: результаты игр плей-офф на 26 апреля
В ночь на 26 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день первого раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 26 апреля:

  • «Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 113:105 — счёт в серии 2-1;
  • «Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 109:121 — счёт в серии 0-3;
  • «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:114 — счёт в серии 2-2;
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 112:96 — счёт в серии 3-1.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
«Оклахома» почти прошла дальше, «Миннесота» и «Денвер» удивили. Плей-офф НБА — LIVE!
