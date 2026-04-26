Гилджес-Александер — о третьем матче с «Финиксом»: такие игры даются нам тяжело

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер прокомментировал победу команды в третьем матче серии с «Финикс Санз» (121:109).

«Обычно такие игры даются нам тяжело. В прошлом году мы крупно уступали в третьем матче в Мемфисе. В серии с «Денвером» мы проиграли третью игру с разницей в 40 очков. И проиграли третью игру в Индиане.

Поэтому мы очень хотели выйти сюда и сразу показать свой максимум. Во всём — сыграть так, как соответствует нашему стилю», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

«Оклахома» продолжает вести в серии с «Финиксом». Счёт стал 3-0, теперь команде достаточно ещё одной победы для выхода в следующий раунд плей-офф. Гилджес-Александер стал лучшим игроком встречи: он набрал 42 очка, отдал восемь передач, сделал четыре подбора и завершил матч с показателем полезности «+44».