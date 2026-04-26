УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Гилджес-Александер — о третьем матче с «Финиксом»: такие игры даются нам тяжело

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер прокомментировал победу команды в третьем матче серии с «Финикс Санз» (121:109).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Брукс - 33, Грин - 26, Букер - 16, Игодаро - 15, Аллен - 7, Гиллеспи - 7, О'Нил - 3, Малуач - 2, Данн, Коффи, Буей, Хайсмит, Флеминг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Митчелл - 15, Карузо - 13, Холмгрен - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 9, Уильямс - 8, Маккейн - 7, Уоллес - 6, Уиггинс - 2, Уильямс, Топич

«Обычно такие игры даются нам тяжело. В прошлом году мы крупно уступали в третьем матче в Мемфисе. В серии с «Денвером» мы проиграли третью игру с разницей в 40 очков. И проиграли третью игру в Индиане.

Поэтому мы очень хотели выйти сюда и сразу показать свой максимум. Во всём — сыграть так, как соответствует нашему стилю», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

«Оклахома» продолжает вести в серии с «Финиксом». Счёт стал 3-0, теперь команде достаточно ещё одной победы для выхода в следующий раунд плей-офф. Гилджес-Александер стал лучшим игроком встречи: он набрал 42 очка, отдал восемь передач, сделал четыре подбора и завершил матч с показателем полезности «+44».

