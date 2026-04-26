Дивинченцо получил разрыв ахиллова сухожилия в матче с «Денвером» — Чарания

29-летний американский профессиональный баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Донте Дивинченцо, выступающий за клуб «Миннесота Тимбервулвз» на позиции атакующего защитника, в четвёртом матче первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (112:96) получил серьёзную травму, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«У Донте Дивинченцо из «Миннесоты» диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия, сообщают источники ESPN. Его сезон закончился длительным восстановлением. Сокрушительный удар для игрока стартовой пятёрки «Тимбервулвз», — написал Чарания в социальной сети Х.

«Миннесота» в ночь на 26 апреля победила «Денвер» и увеличила лидерство в серии — 3-1.