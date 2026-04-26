УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Дивинченцо получил разрыв ахиллова сухожилия в матче с «Денвером» — Чарания

29-летний американский профессиональный баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Донте Дивинченцо, выступающий за клуб «Миннесота Тимбервулвз» на позиции атакующего защитника, в четвёртом матче первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (112:96) получил серьёзную травму, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 43, Рид - 17, Рэндл - 15, Макдэниелс - 12, Хиланд - 8, Эдвардс - 5, Конли - 5, Гобер - 4, Шеннон - 3, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Андерсон, Беранже, Кларк
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 10, Джонсон - 9, Гордон - 9, Браун - 8, Браун - 6, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт

«У Донте Дивинченцо из «Миннесоты» диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия, сообщают источники ESPN. Его сезон закончился длительным восстановлением. Сокрушительный удар для игрока стартовой пятёрки «Тимбервулвз», — написал Чарания в социальной сети Х.

«Миннесота» в ночь на 26 апреля победила «Денвер» и увеличила лидерство в серии — 3-1.

