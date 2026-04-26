Радоньич — о старте плей-офф: «Уралмаш» сейчас в отличной форме

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал предстоящий старт плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертьфинальной серии петербургский клуб встретится с «Уралмашем».

«Это начало плей-офф. Перед нами довольно сильный соперник — «Уралмаш». Наш фокус на первой игре. Они сейчас в отличной форме. Нам нужно показать действительно очень хорошую игру. Мы должны быть достаточно агрессивными, достаточно сконцентрированными, вкладывать много энергии в защиту.

Нам нужно правильно читать игру в нападении и, как я уже сказал, против такой сильной команды, как они, мы должны быть готовы играть и делать много правильных вещей на протяжении всех 40 минут», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

Первый матч серии состоится в Санкт-Петербурге. В нынешнем сезоне команды встречались шесть раз: дважды в рамках Basket Cup и четыре раза в регулярном чемпионате. «Зенит» одержал четыре победы, «Уралмаш» — две.