УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Радоньич — о старте плей-офф: «Уралмаш» сейчас в отличной форме

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал предстоящий старт плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертьфинальной серии петербургский клуб встретится с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
71 : 76
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Джузэнг, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Бако, Воронцевич, Емченко, Земский
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Попов, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон

«Это начало плей-офф. Перед нами довольно сильный соперник — «Уралмаш». Наш фокус на первой игре. Они сейчас в отличной форме. Нам нужно показать действительно очень хорошую игру. Мы должны быть достаточно агрессивными, достаточно сконцентрированными, вкладывать много энергии в защиту.

Нам нужно правильно читать игру в нападении и, как я уже сказал, против такой сильной команды, как они, мы должны быть готовы играть и делать много правильных вещей на протяжении всех 40 минут», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

Первый матч серии состоится в Санкт-Петербурге. В нынешнем сезоне команды встречались шесть раз: дважды в рамках Basket Cup и четыре раза в регулярном чемпионате. «Зенит» одержал четыре победы, «Уралмаш» — две.

