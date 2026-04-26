УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич одним словом оценил уровень своей игры в серии с «Миннесотой»

Никола Йокич одним словом оценил уровень своей игры в серии с «Миннесотой»
31-летний сербский центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, выступающий за команду «Денвер Наггетс», после четвёртого матча первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» оценил уровень своей игры.

— Никола, как бы ты оценил свою игру в этой серии?
— Средняя, — приводит слова Йокича с пресс-конференции аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.

«Денвер» одержал победу над «Миннесотой» в первом матче серии, а затем три раза подряд проиграл. Счёт в серии на данный момент — 1-3. Минувшей ночью Никола оформил дабл-дабл из 24 очков, 15 подборов и девяти передач, но этого не хватило для победы.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Вот это эмоции! Йокич после поражения в матче плей-офф наехал на соперника
Видео
Вот это эмоции! Йокич после поражения в матче плей-офф наехал на соперника
Комментарии
