Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О’Нил отказался хвалить Гобера за защиту против Йокича

Комментарии

Легенда НБА Шакил О’Нил не согласился с мнением, что центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер полностью нейтрализовал центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича в третьем матче серии плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
112 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 43, Рид - 17, Рэндл - 15, Макдэниелс - 12, Хиланд - 8, Эдвардс - 5, Конли - 5, Гобер - 4, Шеннон - 3, Дивинченцо, Филлипс, Инглс, Андерсон, Беранже, Кларк
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 24, Хардуэй-младший - 10, Джонсон - 9, Гордон - 9, Браун - 8, Браун - 6, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Пикетт

«Йокич много раз доминировал над Гобером. У него просто одна плохая игра. Когда ты игрок уровня Йокича, ты иногда просто мажешь свои броски. Я не буду сидеть здесь и говорить, что Руди Гобер его закрыл. Этого я никогда не скажу», — приводит слова О’Нила аккаунт NBA Courtside в социально сети X.

«Миннесота» обыграла «Денвер» со счётом 112:96. Счёт по матчам теперь 3-1. Йокич не реализовал ни одного трёхочкового броска, а также промахнулся 11 раз с двухочковой дистанции (восемь забитых из 19). При этом сербский центровой набрал 24 очка, сделал 15 подборов и девять передач и стал самым эффективным игроком в составе «Наггетс».

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android