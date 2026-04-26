Шакил О’Нил отказался хвалить Гобера за защиту против Йокича

Легенда НБА Шакил О’Нил не согласился с мнением, что центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер полностью нейтрализовал центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича в третьем матче серии плей-офф.

«Йокич много раз доминировал над Гобером. У него просто одна плохая игра. Когда ты игрок уровня Йокича, ты иногда просто мажешь свои броски. Я не буду сидеть здесь и говорить, что Руди Гобер его закрыл. Этого я никогда не скажу», — приводит слова О’Нила аккаунт NBA Courtside в социально сети X.

«Миннесота» обыграла «Денвер» со счётом 112:96. Счёт по матчам теперь 3-1. Йокич не реализовал ни одного трёхочкового броска, а также промахнулся 11 раз с двухочковой дистанции (восемь забитых из 19). При этом сербский центровой набрал 24 очка, сделал 15 подборов и девять передач и стал самым эффективным игроком в составе «Наггетс».