Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Узинский — о матчах с «Уралмашем»: нас ждёт тяжёлая серия, где всё решат детали

Узинский — о матчах с «Уралмашем»: нас ждёт тяжёлая серия, где всё решат детали
Комментарии

Форвард «Зенита» Дмитрий Узинский поделился ожиданиями от старта плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертьфинальной серии петербургская команда встретится с «Уралмашем», первый матч пройдёт 26 апреля в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
71 : 76
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Джузэнг, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Бако, Воронцевич, Емченко, Земский
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Попов, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон

«Мы соскучились по этим матчам. Плей-офф — совсем другой уровень эмоций, накала и ответственности. Ради таких матчей и тренируешься весь сезон, поэтому с нетерпением ждём старта и готовы выкладываться на максимум.

«Уралмаш» — очень серьёзный и организованный соперник, особенно сейчас, когда они набрали форму. Нас ждёт тяжёлая серия, где всё решат детали: дисциплина, концентрация и характер. Мы это понимаем и готовимся максимально ответственно», — приводит слова Узинского пресс-служба «Зенита».

Сейчас выбирают:
Рейтинг
Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android