Узинский — о матчах с «Уралмашем»: нас ждёт тяжёлая серия, где всё решат детали

Форвард «Зенита» Дмитрий Узинский поделился ожиданиями от старта плей-офф Единой лиги ВТБ. В четвертьфинальной серии петербургская команда встретится с «Уралмашем», первый матч пройдёт 26 апреля в Санкт-Петербурге.

«Мы соскучились по этим матчам. Плей-офф — совсем другой уровень эмоций, накала и ответственности. Ради таких матчей и тренируешься весь сезон, поэтому с нетерпением ждём старта и готовы выкладываться на максимум.

«Уралмаш» — очень серьёзный и организованный соперник, особенно сейчас, когда они набрали форму. Нас ждёт тяжёлая серия, где всё решат детали: дисциплина, концентрация и характер. Мы это понимаем и готовимся максимально ответственно», — приводит слова Узинского пресс-служба «Зенита».