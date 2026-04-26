УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Тренер «Уралмаша» Юдин ответил, удобный ли «Зенит» для них соперник в плей-офф ЕЛ

Тренер «Уралмаша» Юдин ответил, удобный ли «Зенит» для них соперник в плей-офф ЕЛ
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин перед стартом серии 1/4 финала с «Зенитом» высказался о сопернике.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
71 : 76
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер, Роберсон, Щербенев, Джузэнг, Мартюк, Жбанов, Узинский, Мун, Бако, Воронцевич, Емченко, Земский
Уралмаш: Нэвелс, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Белянков, Даглас, Далтон, Попов, Карданахишвили, Герасимов, Нэльсон

«Нас ожидают, безусловно, очень тяжёлые игры. Поэтому говорить о том, удобен «Зенит» или нет, особого смысла не имеет. Да, у нас были разные матчи: мы крупно проигрывали дома, но побеждали в гостях. Считаю, что шансы есть, хотя фаворитом, конечно, остаётся «Зенит».

Мы готовимся к этой серии, у нас есть определённые задумки, и надеюсь, что сможем воплотить их в жизнь. В любом случае важно понимать, что плей-офф — это не одна игра, а серия. Даже если случится неудача в отдельном матче, это ещё ничего не решает.

Нужно сохранять концентрацию и тот настрой, который приносит победы. Потому что плей-офф — это прежде всего борьба. И в ней многое решают характер и терпение: тот, кто окажется сильнее в этих компонентах, получает серьёзное преимущество», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас выбирают:
Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
Рейтинг
Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
