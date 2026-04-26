Тренер «Уралмаша» Юдин ответил, удобный ли «Зенит» для них соперник в плей-офф ЕЛ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Антон Юдин перед стартом серии 1/4 финала с «Зенитом» высказался о сопернике.

«Нас ожидают, безусловно, очень тяжёлые игры. Поэтому говорить о том, удобен «Зенит» или нет, особого смысла не имеет. Да, у нас были разные матчи: мы крупно проигрывали дома, но побеждали в гостях. Считаю, что шансы есть, хотя фаворитом, конечно, остаётся «Зенит».

Мы готовимся к этой серии, у нас есть определённые задумки, и надеюсь, что сможем воплотить их в жизнь. В любом случае важно понимать, что плей-офф — это не одна игра, а серия. Даже если случится неудача в отдельном матче, это ещё ничего не решает.

Нужно сохранять концентрацию и тот настрой, который приносит победы. Потому что плей-офф — это прежде всего борьба. И в ней многое решают характер и терпение: тот, кто окажется сильнее в этих компонентах, получает серьёзное преимущество», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.