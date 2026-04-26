Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майкл Бизли рассказал, почему перестал общаться с матерью

Комментарии

Бывший игрок НБА Майкл Бизли поделился подробностями семейного конфликта и признался, что на несколько лет прекратил общение с матерью после того, как узнал правду об отношениях родителей.

«У моего отца не было денег. Моя мама думала, что делает лучшее, что могла, исходя из того, кем была тогда. Это были 1989-1990 годы, появлялось много новых законов, правило «трёх нарушений» и всё такое. Когда мой отец больше не захотел быть с моей мамой, она, как он рассказал мне, когда мне было 25, стала мешать ему видеться с нами. Вот что произошло с их отношениями.

Помню, как я злился на отца. Мне даже не нужно было ничего говорить, потому что мы росли без еды: бутерброды с сиропом, сухое молоко. Так мы и жили. То же самое на Рождество. Я часто думал: чёрт, как она вообще справлялась? Но когда мне было 25, отец рассказал, как именно она это делала.

Отец сказал мне: «Я приходил с четырьмя тысячами долларов, а она, только потому что я не хотел быть с ней, забирала 3500 или 3800, оставляла мне 200 и не давала увидеть вас». Он рассказал мне другую сторону истории. И, как я уже сказал, я не виню маму, потому что она делала то, что считала правильным.

Но это отняло у моего отца годы жизни рядом с детьми. Когда он рассказал мне правду в мои 25, я разозлился на маму. Из-за этого мы не разговаривали три года. Потом я узнал, что у неё рак, а через год она умерла. А потом весь мир смеялся надо мной из-за этого», — приводит слова Бизли Fadeaway World.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android