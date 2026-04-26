«Не просто так стали чемпионами». Букер — о соперничестве с «Оклахомой» в первом раунде

29-летний американский атакующий защитник Девин Букер, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», высказался об «Оклахома-Сити Тандер» после третьего матча (109:121) серии первого раунда плей-офф.

«Они — это хорошо отлаженный механизм. Они не просто так стали чемпионами. Они всегда знают, чего хотят добиться на площадке, и точно знают, что делать в защите. Нам есть к чему стремиться и чему учиться в этих аспектах», — приводит слова Букера с пресс-конференции аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.

За три матча серии «Финикс» ни разу не смог обыграть «Оклахому», уступая на данный момент 0-3. Четвёртый матч состоится в ночь на 28 апреля и может стать для «Санз» финальным в нынешнем сезоне.