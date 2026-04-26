УНИКС — МБА-МАИ. Прямая трансляция
«Не просто так стали чемпионами». Букер — о соперничестве с «Оклахомой» в первом раунде

29-летний американский атакующий защитник Девин Букер, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», высказался об «Оклахома-Сити Тандер» после третьего матча (109:121) серии первого раунда плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 22:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
109 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Брукс - 33, Грин - 26, Букер - 16, Игодаро - 15, Аллен - 7, Гиллеспи - 7, О'Нил - 3, Малуач - 2, Данн, Коффи, Буей, Хайсмит, Флеминг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Митчелл - 15, Карузо - 13, Холмгрен - 10, Дорт - 9, Хартенштайн - 9, Уильямс - 8, Маккейн - 7, Уоллес - 6, Уиггинс - 2, Уильямс, Топич

«Они — это хорошо отлаженный механизм. Они не просто так стали чемпионами. Они всегда знают, чего хотят добиться на площадке, и точно знают, что делать в защите. Нам есть к чему стремиться и чему учиться в этих аспектах», — приводит слова Букера с пресс-конференции аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.

За три матча серии «Финикс» ни разу не смог обыграть «Оклахому», уступая на данный момент 0-3. Четвёртый матч состоится в ночь на 28 апреля и может стать для «Санз» финальным в нынешнем сезоне.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
