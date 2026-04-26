Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Глава Федерации баскетбола Латвии покинул комиссию ФИБА из-за допуска России — источник

Глава Федерации баскетбола Латвии покинул комиссию ФИБА из-за допуска России — источник
Комментарии

Президент Федерации баскетбола Латвии Раймондс Вейонис вышел из состава комиссии ФИБА 3x3 в знак протеста против решения допустить сборные России и Беларуси U21 к участию в Лиге наций, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, недовольство латвийской стороны вызвало то, что решение было принято без голосования внутри профильной комиссии.

«В результате совместных действий Латвии, других стран Балтии и Северной Европы, а также наших партнёров представители стран-агрессоров уже пятый год не участвуют в европейских баскетбольных соревнованиях», — приводит слова Вейониса телеграм-канал.

Ранее Международная федерация баскетбола допустила молодёжные сборные России и Беларуси до 21 года к участию в Лиге наций 3x3. Турнир должен пройти в Китае и Малайзии.

Сейчас читают:
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android