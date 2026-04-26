«Уралмаш» в гостях обыграл «Зенит» в первом матче плей-офф Единой лиги

В субботу, 26 апреля, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге в Единой лиге ВТБ началась стадия плей-офф сезона-2025/2026. В первом матче 1/4 финала встречались «Зенит» и «Уралмаш». Санкт-петербургские баскетболисты со счётом 78:85 (22:25; 22:14; 10:27; 24:19) уступили гостям из Екатеринбурга.

Это третья победа «Уралмаша» в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне.

В составе хозяев площадки лучшим стал бельгийский центровой Исмаэль Бако, оформивший дабл-дабл, — 17 очков, 10 подборов и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+25».

Самым ценным игроком матча стал американский защитник Гарретт Нэвелс — 27 очков, один подбор, одна передача, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+27».