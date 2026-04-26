«Зенит» — «Уралмаш», результат матча плей-офф 26 апреля 2026, счет 78:85, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Уралмаш» в гостях обыграл «Зенит» в первом матче плей-офф Единой лиги
В субботу, 26 апреля, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге в Единой лиге ВТБ началась стадия плей-офф сезона-2025/2026. В первом матче 1/4 финала встречались «Зенит» и «Уралмаш». Санкт-петербургские баскетболисты со счётом 78:85 (22:25; 22:14; 10:27; 24:19) уступили гостям из Екатеринбурга.

Это третья победа «Уралмаша» в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
26 апреля 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
78 : 85
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Бако - 17, Жбанов - 13, Мартюк - 12, Джузэнг - 10, Роберсон - 9, Фрейзер - 8, Мун - 7, Емченко - 2, Щербенев, Узинский, Воронцевич, Земский
Уралмаш: Нэвелс - 27, Эллис - 16, Далтон - 14, Даглас - 9, Герасимов - 7, Карданахишвили - 6, Белянков - 3, Попов - 3, Пынько, Писклов, Новиков, Нэльсон

В составе хозяев площадки лучшим стал бельгийский центровой Исмаэль Бако, оформивший дабл-дабл, — 17 очков, 10 подборов и два блок-шота при коэффициенте эффективности «+25».

Самым ценным игроком матча стал американский защитник Гарретт Нэвелс — 27 очков, один подбор, одна передача, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+27».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Фаворит ЦСКА или непредсказуемые «Локо» и «Зенит». За кого будете болеть в плей-офф ЕЛ?
